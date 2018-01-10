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Petrolde yükselmeyle dolar 3.80 lirayı aştı, Borsa düştü (3)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi) Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ocak () - Yeni yılın ilk günlerinde küresel piyasalarda artan risk iştahıyla gerileyen dolar, petrol fiyatlarındaki yükselmenin ardından yeniden 3.80 liranın üzerine yükselirken,...

Petrolde yükselmeyle dolar 3.80 lirayı aştı, Borsa düştü (3)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ocak () - Yeni yılın ilk günlerinde küresel piyasalarda artan risk iştahıyla gerileyen dolar, petrol fiyatlarındaki yükselmenin ardından yeniden 3.80 liranın üzerine yükselirken, düşüşle açılan Borsa Endeksi'nde kayıplar yüzde 1.5'e yaklaştı.
Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelime bağlı olarak zayıflayan dolar, 3.73 lira düzeyine kadar çekildikten sonra, petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak günün ilk işlemlerinde 3.8024 liraya kadar çıktı. Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla 1.20 doların altına gerileyerek 1.1927 dolar düzeyine çekilen euro da 4.50 lirayı aşarak 4.5644 liraya kadar yükseldi.
Başta petrol olmak üzere enerjisinin önemli bölümünü ithal eden Türkiye, petrol fiyatlarının yükselmesinden de olumsuz etkileniyor. Petrol fiyatlarının düşük düzeylerde hareket ettiği 2017 yılında Türkiye'nin toplam enerji ithalatı 37 milyar doları aştı. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin sürmesi durumunda, Türkiye'nin enerji faturasının daha da yükseleceği ve "ekonominin yumuşak karnı" olarak nitelendirilen cari işlemler açığının yükselebileceği öngörüsüyle lira zayıflıyor.
Küresel risk iştahının etkisiyle geçen hafta 118 bin üzerinde rekor düzeylere yükselen Borsa İstanbul Endeksi de, Salı günkü yüzde 1.1 düşüşün ardından, düşüşle başladığı bugün de kayıplarını yüzde 1.48'e kadar taşıyarak, 113 bin 321 puana geriledi.

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