Petrolde yükselmeyle dolar 3.77 lirayı aştı, Borsa düştü

İstanbul, 9 Ocak () - Yeni yılda küresel piyasalarda artan risk iştahıyla gerileyen dolar, petrol fiyatlarındaki yükselmenin ardından yeniden 3.77 liranın üzerine çıktı, Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 1.1 düştü.

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelime bağlı olarak zayıflayan dolar, 3.73 lira düzeyine kadar çekildikten sonra, petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak 3.7775 liraya kadar çıktı. Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla 1.20 doların altına gerileyerek 1.1925 dolar düzeyine çekilen euro da 4.50 liranın altına gerileyerek 4.4827 liraya kadar geriledikten sonra 4.49 - 4.50 lira aralığına döndü.

Petrol İnraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın üretim kısıntısını sürdürmelerinin yanında, İran'daki gelişmelerle yükselen hampetrol fiyatları 68 doların da üzerine çıktı. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede kıstas olarak kullandığı Brent hampetrolün varil fiyatı 2015 Mayıs ayından bu yana ilk kez 68 doları da aşarak 68.29 dolara kadar çıkarken, ABD tipi hafif hampetrolün varil fiyatı da aynı dönemda ilk kez 62 doları aşarak 62.20 dolara yükseldi.

Küresel risk iştahının etkisiyle geçen hafta 118 bin üzerinde rekor düzeylere yükselen Borsa İstanbul Endeksi de, günü yüzde 1.1 düşüşle 115 bin 23 puandan kapattı.