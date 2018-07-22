"Petrol piyasasındaki dalgalanmalar fiyata baskı oluşturuyor"

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Petrol piyasalarındaki dalgalanmaların fiyat baskısı oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, ilerleyen dönemlerde "petrol piyasalarının giderek daha az tahmin edilebilir olacağı" konusunda uyarıyor.

Uluslararası petrol ölçütlerinden Brent ham petrolünün, yaklaşık bir hafta 79 dolar düzeyinden 9.0 gerilemesi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük üyesi Suudi Arabistan başta olmak üzere, diğer ülkelerin petrol üretimini artırdığının bir kanıtı olarak görülüyor.

PVM Oil Associates kıdemli analisti Tamas Varga, konuya ilişkin CNBC'ye şunları söyledi:

“Politik ve ekonomik olaylar petrol piyasasını, uzun bir süredir görmediğimiz şekilde şekillendiriyor. Küresel arz ve talep dengesini saran belirsizlikler gün geçtikçe artıyor.”

Suudi Arabistan’ın geçen ay küresel petrol dağıtımını günde 400 bin varilden 7.6 milyon varile çıkardığı iddialarının ardından ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi, Amerika’nın petrol üretiminin ilk kez günlük 11 milyon varile ulaştığını açıkladı.

ABD’nin petrol stoklarında geçen hafta görülen artış, enerji piyasasındaki düşüş eğiliminin şiddetini arttırırken, Morgan Stanley enerji analistlerinin yayınladığı raporda, “İran yaptırımları öncesi bazı OPEC üyeleri de petrol ihracatını arttırdı ve bu iki olay arasındaki uyuşmazlık petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor” değerlendirmesi yer aldı.

Trump yönetimi, İran’ın nükleer programına yeniden yaptırım uygulama amacıyla ülkelere İran’dan yapılan petrol ithalatını kesmeleri çağrısında bulunmuş fakat sonrasında OPEC’in en büyük üçüncü petrol üreticisine karşı alınan tavrı değiştirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bazı ABD müttefiklerine İran’dan ithal edilen petrolü azaltmaları için feragat tanınabileceğini söylemişti.

Energy Aspect’in yayınladığı raporda ise konuyla ilgili, “İran petrol ithalatındaki düşüş kesinleşene dek iki ay boyunca piyasadaki dalgalanmalar devam edecektir” denildi.

Uzman yorumlarının yanında bazı yatırımcılar vadeli petrol işlemlerindeki düşüşün iyi bir yatırım fırsatı olduğunu çünkü ABD’nin İran ve diğer petrol üreticilerine uyguladığı yaptırımların arz sıkıntısı korkularını alevlendirebileceğini düşünüyor.