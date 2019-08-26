banner325

Son Dakika

Petrol iyimser havayla toparlandı: Brent 59.76 dolar

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin çözüm bulabileceğine ilişkin iyimserliğe bağlı olarak toparlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Pekin’in Washington'a anlaşmazlıkların çözümü için çağrı yaptığını...

EKONOMİ 26.08.2019, 14:07
Petrol iyimser havayla toparlandı: Brent 59.76 dolar
Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin çözüm bulabileceğine ilişkin iyimserliğe bağlı olarak toparlandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pekin’in Washington'a anlaşmazlıkların çözümü için çağrı yaptığını ve bu çağrı ile Çin’in "bir anlaşma yapmak istediğini" ilk kez hissettiğini vurguladı.
Gelişmeler üzerine, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.81 artışla 59.76 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı da yüzde 0.89 artışla, varil başına 54.64 dolara yükseldi.
ABD ile Çin ticaret savaşında yükselen gerilimin, küresel ekonomide durgunluk endişesini artırmasıyla, erken saatlerde petrol fiyatları düşerken, altın yeniden yükselişe geçmişti. Brent ham petrolünün varil fiyatı 58.24 dolara kadar gerilerken, yeniden 1,500 doların üzerine yükselen 1 ons altın da 1,554 doları gördü.
ABD ile Çin'in ithal ürünlere uyguladıkları gümrük vergilerinde misilleme yapmaları, küresel hisse fiyatlarını da aşağıya çekince, güvenli liman altına talep yeniden canlandı.

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:55
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3