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Petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde arttıktan sonra hafif geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üretici ülkelerin petrol piyasasını dengelemk için uyguladıları üretim kısıntısı etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde...

Petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde arttıktan sonra hafif geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üretici ülkelerin petrol piyasasını dengelemk için uyguladıları üretim kısıntısı etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde yükseldikten sonra hafif geriledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir önceki hafta, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın devam ettiğini ve alınan önlemlerin işe yaradığını açıklamıştı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khaliil al-Falih, örgütün Nisan ayındaki toplantısında üretim kısıntılarını, öngörülemeyen bir aksaklık olmadığı takdirde değiştirmeyeceğini söylemişti.
Petrol fiyatlarındaki düşüşe OPEC üretm kısıntıları yanında ABD’de bulunan petrol sondaj kulelerinin dokuz adet düşmesi de etkili oldu.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.82 artışla 66.28 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.89 artışla 56.57 dolardan işlem görüyor.

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