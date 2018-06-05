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Petrol fiyatları üretim artırma talebi karşısında düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Haziran () - OPEC üyesi olmayan yatırımcıların üretim artırma talebi karşısında petrol fiyatları düştü. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük...

Petrol fiyatları üretim artırma talebi karşısında düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Haziran () - OPEC üyesi olmayan yatırımcıların üretim artırma talebi karşısında petrol fiyatları düştü.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.75 düşüşle varil başına 73.97 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.57 düşüşle 64.38 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda gümüş yüzde 0.07 düşüşle 16.42 dolardan, altın yüzde 0.09 düşüşle 1,296.1 dolardan, bakır yüzde 0.99 artışla 3.165 dolardan, platin yüzde 0.81 düşüşle 896.2 dolardan ve paladyum yüzde 1.68 düşüşle 977.6 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altının fiyatı 191 liraya, çeyrek altın 313 liraya, Cumhuriyet altını da 1,283 liraya döndü.

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