Petrol fiyatları OPEC+ öncesi kar satışlarıyla düştü

Petrol fiyatları, Çarşamba günü Ekim ayının en yüksek düzeyine tırmandıktan sonra, küresel piyasalarda yeni güne düşüşle başladı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, "OPEC+" grubunu oluşturan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer üreticilerin Aralık ayı başında, üretim kısıntısına görüşecekleri toplantıya odaklanan piyasa katılımcılarının kar satışlarından kaynaklandı.

OPEC+ grubunu oluşturan ülkelerden bakanlar, petrol talebinin daha da kötüleşmesi durumunda üretimi daha da aşağıya çekecek ek üretim kısıntılarının sinyalini verdi.

Ocak ayından itibaren günlük üretimi 1.2 milyon kısan OPEC+ grubu, bu kısıntıyı 2020 Mart ayının sonuna kadar uygulamaya devam edecek.

Gelişmelere bağlı olarak, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.75 düşüşle 55.55 dolara gerilerken, Brent petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.41 düşüşle 60.92 dolara geriledi.