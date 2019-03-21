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Petrol fiyatları OPEC kısıntılaır ve ABD yaptırımlarıyla yılın zirvesinde

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkkeler Örgütü (OPEC)  üretim kısıntıları ve ABD’nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle yılın zirvesine ulaştı.

Petrol fiyatları OPEC kısıntılaır ve ABD yaptırımlarıyla yılın zirvesinde

 Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkkeler Örgütü (OPEC)  üretim kısıntıları ve ABD’nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle yılın zirvesine ulaştı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.16 artışla 68.61 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.05 düşüşle 60.2 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla üç haftanın zirvesine yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.58 artışla 15.56 dolardan,
- altın, yüzde 1.19 artışla 1,317.4 dolardan,
- bakır, yüzde 0.94 artışla 2.9485 dolardan,
- platin, yüzde 1.08 artışla 868.8 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.74 artışla 1,572 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 376 liraya, Cumhuriyet altını da 1,550 liraya döndü.

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