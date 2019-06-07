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Petrol fiyatları OPEC'e üretim kısıntısı destekleriyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Haziran () – Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Irak’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), Rusya önderliğinde yürütülen üretim kısıntılarını sürdürme kararını destekleyeceklerini açıklamalarının...

Petrol fiyatları OPEC'e üretim kısıntısı destekleriyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Haziran () – Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Irak’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), Rusya önderliğinde yürütülen üretim kısıntılarını sürdürme kararını destekleyeceklerini açıklamalarının ardından yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolünün Ağustos teslimi fiyatı yüzde 1.09 artışla 62.96 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.0 artışla 53.64 dolardan işlem görüyor.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, petrol fiyatlarında 2015 yılında görülen düşüşe benzer bir düşüşün yinelenmeyeceğini söyledi ve yakın zamanda görülen düşüşün dış etkenler kaynaklı olduğunu vurguladı.
Al-Falih, ülkesinin OPEC’in üretim kısıntılarının yıl sonuna kadar uzatılmasını desteklediklerini söyledi; ancak, alınan kararların gözden geçirilebileceğini ekledi. Al-Falih, Suudi Arabistan’ın OPEC limitlerinin günlük 0.7 milyon varil altında üretim yaptığını, yatırımlarda sürdürülebilirlik için daha yüksek fiyatlara gereksinim olduğunun altını çizdi.
Buna karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin varil başına petrol fiyatlarının 60 – 65 dolar arasında olmasında memnun olduğunu söyledi.

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