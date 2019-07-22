Petrol fiyatları İran etkisiyle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Temmuz () – İran’ın, Birleşik Krallık’ın işlettiği bir petrol tankerine el koyması sonrasında bölgede yükselen gerilim etkisiyle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran’a “sert” bir cevap verileceği sözü verirken, Daily Telegraph gazetesi, Birlşeik Krallık istihbarat servislerinin İran’ın ülkedeki hedeflere “saldırıya hazır” olduğunu belirttiklerini duyurdu.

Orta Doğu’da yaşanan kriz ile ilgili son gelişmeler, Londra’dan İran’a yönelik yaptırımlar yapılacağına dair haberler ve İran’dan gelen, soruşturmanın uzunluğunun mürettebatın işbirliğine bağlı olduğu açıklaması oldu.

Gelişmeler etkisiyle, Eylül ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan, Brent ham petrolü, yüzde 2.06 artışla 63.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.76 artışla 56.61 dolardan işlem görüyor.