Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Petrol fiyatları İran etkisiyle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Temmuz () – İran’ın, Birleşik Krallık’ın işlettiği bir petrol tankerine el koyması sonrasında bölgede yükselen gerilim etkisiyle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı...

Petrol fiyatları İran etkisiyle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Temmuz () – İran’ın, Birleşik Krallık’ın işlettiği bir petrol tankerine el koyması sonrasında bölgede yükselen gerilim etkisiyle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran’a “sert” bir cevap verileceği sözü verirken, Daily Telegraph gazetesi, Birlşeik Krallık istihbarat servislerinin İran’ın ülkedeki hedeflere “saldırıya hazır” olduğunu belirttiklerini duyurdu.
Orta Doğu’da yaşanan kriz ile ilgili son gelişmeler, Londra’dan İran’a yönelik yaptırımlar yapılacağına dair haberler ve İran’dan gelen, soruşturmanın uzunluğunun mürettebatın işbirliğine bağlı olduğu açıklaması oldu.
Gelişmeler etkisiyle, Eylül ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan, Brent ham petrolü, yüzde 2.06 artışla 63.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.76 artışla 56.61 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.