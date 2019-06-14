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Petrol fiyatları IEA arzda artış öngörüsü sonrasında karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – Petrol fiyatları, Perşembe günü Umman Körfezi’nde petrol taşıyan iki tankere saldırılması etklisiyle yüzde 4.0’ün üzerinde yükseldikten sonra, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA)  2020...

Petrol fiyatları IEA arzda artış öngörüsü sonrasında karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – Petrol fiyatları, Perşembe günü Umman Körfezi’nde petrol taşıyan iki tankere saldırılması etklisiyle yüzde 4.0’ün üzerinde yükseldikten sonra, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA)  2020 yılında petrol arzının talebi aşacağını açıklaması sonrasında düştü.
Gelişmeler etkisiyle Temmuz ayı teslimatı için ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 52.13 dolara gerilerken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.11 artışla 61.38 dolara yükseldi.

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