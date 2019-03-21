Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik...
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...
Petrol fiyatları yılın zirvesinde
Petrol fiyatları zirve yaptı
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...

Petrol fiyatları dört ayın zirvesinden geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mart () – Petrol fiyatları 12 Kasım’dan bu yana en yüksek düzeyinden çekildi. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA) verilerinin, ABD’nin ham petrol stokları 15 Mart haftasında...

Petrol fiyatları dört ayın zirvesinden geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mart () – Petrol fiyatları 12 Kasım’dan bu yana en yüksek düzeyinden çekildi.
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA) verilerinin, ABD’nin ham petrol stokları 15 Mart haftasında 9.6 milyon varil düşüşle 439.5 milyon varile ulaştığını göstermesiyle
EIA verilerine göre, ABD petrol rafinerilerinde 16.2 milyon varil ham petrol işlenirken, işlenen ham petrol miktarı geçen haftaya göre 178 bin varil düştü. Rafineriler yüzde 88.9 kapasite ile çalıştı, benzin üretimi 9.9 milyon varile yükselirken, benzin stokları 4.6 milyon varil düştü.
Mayıs ayı için ABD hafif petrolü fiyatları 60.31 dolara kadar yükseldikten sonra, yüzde 0.48 düşüşle 59.94 dolara ve Brent petrol fiyatları 68.69 dolara kadar yükseldikten sonra, yüzde 0.35 düşüşle 68.26 dolara çekildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328