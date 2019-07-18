Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Petrol fiyatları arzda aksaklık endişeleriyle 64 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Temmuz () – Petrol fiyatları, yatırımcılar ve ithalatçıların petrol arzındaki aksaklıklar hakkındaki endişeleri etkisiyle yükseldi. ABD ve ile İran arasında Hürmüz Boğazındaki gerginlikler, İran’ın...

Petrol fiyatları arzda aksaklık endişeleriyle 64 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Temmuz () – Petrol fiyatları, yatırımcılar ve ithalatçıların petrol arzındaki aksaklıklar hakkındaki endişeleri etkisiyle yükseldi.
ABD ve ile İran arasında Hürmüz Boğazındaki gerginlikler, İran’ın 14 Temmuz tarihinden kaçakçılık yaptığı iddiasıyla bir gemiyi ele geçirmesi ile yükselirken, İran karasularına giren bir gemiden sinyal alınamadığı basına yansıdı.
Singapurlu bir firmaya ait olan, Riah adlı Panama Bandıralı geminin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir firmanın kullanımında olduğu duyuruldu.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.96 artışla 64.27 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.81 düşüşle 57.24 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.