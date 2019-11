PERYÖN Kongresi: Bugünün insanı ile geleceğin buluşması

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) düzenlediği "İnsan Yönetimi Kongresi'nde, “bugünün insanı” ile “geleceğin” buluşması aktarılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bilgi, değişim cesareti, öğrenme çevikliği, açık fikirlilik, yeni liderlik ve yaratıcılık" başlıklarının masaya yatırılacağı PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’nin açılış konuğu olacak.

PERYÖN'den yapılan açıklamada, "Şekil değiştirdikçe farklı hikayeler yazan Çin bulmacası Tangram, bu kez parçalarını insan yönetimi alanı için karıştıracak. Milyonların sevdiği bu bulmaca 27. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’nde katılımcılara iş dünyasının takip ettiği geleceğe dair hikâyeleri anlatacak. Tangram’dan çıkan her bir öykü, kongreye katılacak" denildi.

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, İstanbul Lütfi Kırdar’da 21 – 22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Kongre'nin katılımcılara, sürdürülebilir bir gelecek için iş yaşamındaki değişim ve dönüşüme yönelik önemli kazanımlar sunacağını söyledi ve ekledi:

"İnsan kaynakları alanı yeni jenerasyonların iş yaşamına dâhil olması, dijital dönüşüm ve yapay zekâ gibi unsurlarla hızlı bir farklılaşma sürecine girdi. İnsan kaynakları profesyonellerinin de bu yenilenmeye hızla adapte olması önem taşıyor. Değişimi tetikleyen en önemli konulardan biri de bilgiyi paylaşmak. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi, bu anlamda çok önemli bir platform. Tam 27 yıldır alanının en başarılı isimlerini konuk eden Kongremiz bu sene de “bugünün insanı” ile “geleceğin buluşması”na tanıklık edecek. Çok değerli konuşmacılar, değişen iş yapış biçimleri üzerinden geleceğe dair önemli öngörüler sunacak. Tüm profesyonelleri, bilginin geçit töreni içindeki bu deneyimi yaşamaya davet ediyoruz."

Kongre, çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacıyı ağırlayacak:

Ahmet Hakan Arslan - İstanbul Sabiha Gökçen İnsan Kaynakları Direktörü,

Akan Abdula - FutureBright Araştırma ve Stratejik Danışmanlık Şirketi Yönetici Ortağı,

Ali Sabancı – Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı,

Av. Alper Yılmaz – Güngör ve Yılmaz Hukuk Bürosu,

Avukat, Antoine Aoun – Oyak Renault Genel Müdürü,

Audrey B. Smith, Ph.D - DDI Executive Services Kıdemli Başkan Yardımcısı,

Berna Öztınaz - PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, DeFacto İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı;

Bircan Karalar - Willis Towers Watson Türkiye Liderlik ve Yetenek Yönetimi Uygulamaları Lideri,

Bülent Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı,

Canan Soysal -İstanbul Sabiha Gökçen Kurumsal İletişim Müdürü,

Cenk Akıncılar - QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı,

Dr. Çağlayan Aktaş- İK Danışmanı, Eğitmen, Koç,

Demet İkiler - WPP Türkiye Ülke Başkanı, GROUPM CEO,

Dilara Koçak – Beslenme Uzmanı, Doğa Aşığı,

Ece Süeren Ok - Yönetici Koçu ve Wellbeing Danışmanı,

Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı,

Fırat İşbecer - Commencis Kurucu Ortağı & CEO’su, Girişimci ve Yatırımcı,

Gamze Cizreli - BigChefs Kurucu Ortağı ve CEO’su,

Gaye Özcan - HumanGroup - IRC Turkey Kurucu Ortağı,

Hande Yalgın – Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı,

Hande Yaşargil - Lider Koçu, Örgütsel Klinik Psikolog, Mentor Danışmanlık Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı,

Hilal Yazıcı Atılay - Turkcell Organizasyon Gelişimden Sorumlu Direktör,

Dr. Ivan Kirillov - Psikiyatrist, Psikoterapist,

Yazar, İdil Türkmenoğlu - CHRO/Yönetici, Yazar, Danışman, Konuşmacı, Sosyal Girişimci, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi,

Uzm. Dr. Kerem Dündar - Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Kurucusu,

Laura M. Owen - Maxim Integrated İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı,

Dr. Lucas van Wees – EAPM (Avrupa İnsan Yönetimi Derneği) Başkanı,

Mehmet Onur - İletişim Profesyoneli, TV Yapımcısı, TERFİ Ajans Başkanı, Ekotürk TV İşin Güzel Yanı Programı Sunucusu,

Mert Yıldız - Ekonomist, Girişimci, 24 Saatte İş - Kurucu Ortağı,

Neslihan Uçar Çadırcı– Hopi Genel Müdürü,

Nevra Eker Güryel - Eker Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,

Ozan Dağdeviren – Girişimci, Yazar,

Özlem Denizmen – Tasarruf Danışmanı,

Saidja Drentje - Mercer Organizasyon Gelişimi ve Verimlilik Birimi Direktörü,

Salim Kadıbeşegil - RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı ve Danışma Kurulu Üyesi,

Şule Yücebıyık - Kurumsal İletişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,

Sam Dickinson – Google Davranışsal İnavosyan Başkanı,

Dr. Umut Yıldız - NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL)’de astrofizik alanında araştırmacı,

Yelda İpekli - Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Uzmanı.

Kongrenin Ana Sponsorluğunu; DeFacto, DDI, Edenred, TAG, Turkcell, Resmi Sponsorluğunu; Deloitte, i – nexus, Lumesse, Teknoloji Sponsorluğunu; Multinet Up, Tunçeri, Oturum Sponsorluğunu; Akbank, Hopi, HumanGroup, İstanbul Sabiha Gökçen, Logo Yazılım, Maxim Integrated, Mercer, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Pozitum, Willis Towers Watson. İyilik Sponsorluğunu; Eker, Gelecek Sponsorluğunu; Vakıf Emeklilik, İletişim Sponsorluğunu; İK Magazin, PY Dergi, Terfi, Medya Sponsorluğunu: ÇözümPark Bilişim Portalı, Mobil Uygulama Sponsorluğunu: Sorwe Business, Araştırma Sponsorluğunu; XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık, Sağlık Sponsorluğunu; Memorial Sağlık Grubu, Destek Sponsorluğunu; Alternatif Bank, Konaklama Sponsorluğunu; Elite World Hotels, İkram Sponsorluğunu; Kurukahveci Mehmet Efendi, E –Pazarlama Sponsorluğunu; M2S üstleniyor.