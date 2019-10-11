PERYÖN "İnsana Değer Ödülleri" ilk kez "KOBİ"lere verildi

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 11 Ekim () - İnsan yönetimi alanında yenilikçi ve başarılı uygulamaları tanıtmayı, sektöre kazandırmayı amaçlayan Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) İnsana Değer Ödülleri 11. kez sahiplerini buldu.

PERYÖN’ün çatı kuruluşu Avrupa İnsan Yönetimi Derneği (European Association for People Management - EAPM) tarafından desteklenerek uluslararası bir boyuta taşınan Büyük Ödül’ü ve bu yıl yapılan yeni düzenlemeyle ilk kez KOBİ’lerin de değerlendirmeye alınması törenin öne çıkan bölümü oldu.

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri tarihinde bu yıl bir ilk yaşandı. PERYÖN, yılın başında ödül kategori ve metodolojisi anlamında bazı değişikliklere gideceğini duyurmuştu. Bu bağlamda bir adım öteye taşınan organizasyon kapsamında KOBİ’lerin gelişimlerini desteklemek, yol haritaları çıkartabilmek amacıyla özel ödül süreçleri tasarlandı. Büyük, orta ya da küçük ölçekli işletmeler için ayrı değerlendirme kriterleri belirlendi ve ilk kez KOBİ başvuruları alındı.

Bu süreç sonunda Büyük Ödül, İnsana Değerde Liderlik Kategorisi’nde KOBİ segmentinde kazanan, “tüm paydaşları için sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla çevreye duyarlı, kesintisiz ve güvenilir doğalgaz dağıtım hizmeti sunmak” misyonunu benimseyen AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. oldu. Böylece AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde başarılı görülen ilk KOBİ olma unvanını da elde etti.

EAPM - Avrupa İnsan Yönetimi Derneği tarafından desteklenen ve aynı zamanda Büyük Ödül olan İnsana Değerde Liderlik Kategorisi’nde ödülün sahibi; vizyonunu “insanı ön planda tutan ve değer yaratan bir ekip olmak” olarak belirleyen Oyak Renault Otomobil Fabrikaları oldu.

Kategorinin diğer iki finalisti Denizbank ve bir eBay şirketi olan GittiGidiyor oldu. Yine ‘Değer Yaratan Uygulamalar Kategorisi’ ’nde olan, Gelişim ve Yetenek Yönetimi alanında, Koçtaş Yapı Marketleri, Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi alanında Yeşim Tekstil, İnsan Gücü Planlaması ve Verimlilik Yönetimi alanında TÜVTÜRK, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanında Organik Kimya, İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık alanında ise Penti Giyim ödül kazandı.

Büyük Ödül değerlendirmeleri esnasında EAPM'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirten EAPM Başkan Yardımcısı Bob Morton ise “Türkiye'de insan yönetimi alanındaki çalışmaların profesyonelleşmesine önemli katkılar sunan PERYÖN’ün sadece kendi coğrafyasına değil EAPM'ye de yaptığı katkıya büyük değer veriyoruz. Sürece dahil olduğumuz ve ödül töreninde bu heyecanı paylaştığımız için mutluyuz” dedi. (Fotoğraflı)