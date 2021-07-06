PERYÖN'de yeni dönem: Gelecek İnsan konuşursa başlar

Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma yaşamına liderlik etmek vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği 26. Dönem Yönetim Kurulu’nu belirledi. 30 Haziran 2021’de yapılan Genel Kurul’da yeni yönetim kurulu üyeleri bayrağı eski yönetim kurulundan devralırken PERYÖN -Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, PERYÖN’de yeni dönemin odağını insan ve etkileşim olarak açıkladı ve “Gelecek İnsan Konuşursa Başlar” dedi.

06 Temmuz 2021, İstanbul;

İnsan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan, 4 bini aşan üye sayısı ile yaklaşık 2,5 milyon çalışan ve 1147 kuruma ulaşan PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, 26’ıncı Dönem Yönetim Kurulu seçimleri gerçekleşti. Yeni yönetim kurulunda görev alacak üyeler; Buket Çelebiöven, Önder Şenol (DeFacto), Hakan Onel (Abdi İbrahim İlaç), Ela Kulunyar (Doğuş Oto), Ebru Taşçı Firuzbay (Metro Türkiye), Gaye Özcan (HumanGroup), Betül Çorbacıoğlu (Mercedes-Benz Türk), Çağlayan Aktaş (Pozitum), Banu Saraçlar (İsper), Cenk Akıncılar (QNB Finansbank), Arzu Uğur (Limak), Dinçer Güleyin (Mercer), Ahmet Aksoy (TÜPRAŞ), Eylem Özgür (Eczacıbaşı Topluluğu) olarak belirlendi.

Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar

PERYÖN -Türkiye İnsan Yönetimi Derneği 26’ıncı Dönem Yönetim Kurulu üyeleri adına konuşan yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, yarım asırdır odağında insan olan bir derneğin yönetimini teslim alacak ve PERYÖN’ün 50. Yılını kutlayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Çelebiöven, “PERYÖN olarak 50’nci yılımızda ‘Gelecek #İnsanKonuşursa Başlar’ diyoruz. Tüm üyelerimizle birlikte yepyeni bir çalışma yaşamının temellerini atmak ve çalışma yaşamının dönüşümünde her seviyede diyalog seferberliği başlatmak istiyoruz. İnsanın gelişimine etkileşimle yön veren platform olarak konumlanmak; insana ve insani olana yepyeni bir bakış açısı ile bakarak insanı tüm unvanlarından, görevlerinden, yaka renginden bağımsız düşünen, insanları konuşturan ve onları dinleyen bir ekip olmak istiyoruz. Bu nedenle odağımızda ‘İNSAN’ var” dedi.

Değişime liderlik ettik

PERYÖN -Türkiye İnsan Yönetimi Derneği 25. Dönem YK Başkanı Berna Öztınaz, geçen iki yıllık dönemde gerçekleşen faaliyetleri özetlediği ve teşekkür ettiği konuşmasında; liderlerin, kurumların, organizasyonların dayanıklılık ve değerlerinin sınandığı bu dönemde bir nevi turnusol kâğıdı görevi gören PERYÖN’ün başarılı bir liderlik gerçekleştirdiğini ifade ederek; “Son derece büyük değişimleri son derece kısa zamanlar içinde yaşadık. Hayatımız, iş anlayışımız, çalışma şeklimiz, geleceğe dair öngörülerimiz değişti. Hem kendimiz hem de etrafımızdakilerle ilgili de çok şey öğrendiğimiz bir süreç yaşadık. Görevlerime uluslararası arenada PERYÖN temsili ve kongre temsili ile devam edeceğim. Ancak her ne olursa olsun, oluşturduğumuz harika iletişim ağının bir sonucu olarak kendimi daima bu çatının altında hissedeceğim” dedi.

Yüksek bir katılımla gerçekleşen genel kurulun ardından göreve başlayacak olan yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu tam listesi aşağıdaki şekilde sonuçlandı.

YK, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu Tam Listesi:

Yönetim Kurulu tam listesi; Stratejik Yönetim Danışmanı Buket Çelebiöven, DeFacto CFO’su Önder Şenol, Abdi İbrahim İlaç İnsan ve Kültür Grup Başkanı Hakan Onel, Doğuş Otomotiv İK ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ela Kulunyar, Metro Türkiye İK Direktörü ve YK Üyesi Ebru Taşçı Firuzbay, HumanGroup Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Gaye Özcan, Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, Pozitum Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Çağlayan Aktaş, İsper Genel Müdürü Banu Saraçlar, QNB Finansbank İK Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, Limak İK Direktörü Arzu Uğur, Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, TÜPRAŞ İK Direktörü Ahmet Aksoy, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür, Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil Uzun, Beltur Genel Müdürü Osman Cenk Akın, Akkim İK Direktörü Gökhan Okutan, Design For Talent Danışmanı Damla Tamakan, Garanti BBVA Teknoloji Strateji ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Şebnem İpekçi, Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Çağlayan Bakaçhan, LaborLab Kurucusu Bülent Pirler, Mehmet Koçak Danışmanlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak, FAVEO Kurucusu ve Genel Müdürü Barış Gül, Genel Energy İK Genel Müdür Yardımcısı Berna Öztınaz, Danışman Ayşe Özpirinççi, Rüya Yönetim ve Danışmanlık Danışmanı Aykut Engin, Kariyer Enerjim İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burcu Erol, Adler Central Europe Fakülte Lideri Aylin Yazgan İyicik, EMCC Dünya Başkanı Rıza Kadılar, Universum Türkiye Lideri Evrim Kuran, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Stratejik Yönetim Danışmanı, Öğretim Görevlisi, Yazar İdil Türkmenoğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir ve BloombergHT Radyo Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen olarak belirlendi.