Peru’nun madencilik yatırımları bu yıl 15 milyar doları aşacak

İstanbul, 2 Ağustos () – Peru Devlet Başkanı ülkenin madencilik yatırımlarının bu 15 milyar doları aşacağını duyurdu.
Peru’nun 97. Bağımsızlık Günü’nde konuşan Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, 2018 yılında ülkenin madencilik yatırımlarının 15 milyar doları geçeceğini açıkladı.
Lima Ticaret Müşavirliğ’nin yaptığı açıklamaya göre:Vizcarra maden ve hidrokarbon alanlarında yapılacak yatırımların ülke kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti yer altında muazzam bir zenginliğe sahip olan ülkenin, yeryüzünde yoksullukla mücadele etmesinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.