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"Perakendede mobilin büyüme hızı diğer kanalların 2.5 katı"

Ayşegül Acar, 19 Temmuz () - Perakende ve mobil teknoloji sektörlerinden uzmanlar, perakendenin "mobilin en hızlı büyüyen kanalı" olduğuna ve bu kanalda büyüme ivmesinin diğer kanalların 2.5 katına ulaştığına dikkat çektiler. Mobil Pazarlama...

"Perakendede mobilin büyüme hızı diğer kanalların 2.5 katı"

Ayşegül Acar, 19 Temmuz () - Perakende ve mobil teknoloji sektörlerinden uzmanlar, perakendenin "mobilin en hızlı büyüyen kanalı" olduğuna ve bu kanalda büyüme ivmesinin diğer kanalların 2.5 katına ulaştığına dikkat çektiler.
Mobil Pazarlama Birliği'nin (Mobile Marketing Association / MMA) düzenlediği toplantıda bir araya gelen mobil pazarlama sektörünün pazarlama yöneticileri, mobil kanalın düzenli ve güçlü bir şekilde büyüdüğü konusunda fikir birliği içinde olduklarını vurguladılar.
Perakende sektörüne yönelik toplantı, Mobile Marketing Association (MMA) Türkiye ve Middle East and  North Africa (MENA) Bölge Direktörü Melis Ertem moderatörlüğünde, BOYNER Pazarlama Direktörü Ahmet Bal, LC Waikiki Dijital İletişim Müdürü Seçil Göker Aycan, H&M Ülke Pazarlama Müdürü Ketrin Gülük’ün yanı sıra, Connected Marketer Mobile Solutions Türkiye Eş Başkanı Elvin Altun, Nielsen Türkiye Pazarlama Müdürü Mehmet Fazıl Kanyılmaz, ve MMA Türkiye Pazarlama Direktörü Soner Şeker’in katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda e-ticaretin geleceği konulu bir sunum yapan Nielsen Türkiye Pazarlama Müdürü Mehmet Fazıl Kanyılmaz, çok kanallı (omni channel) yapının, perakende ticaretinin yeni şekli olduğunun altını çizdi. Online alışveriş oranının henüz yüzde 2 düzeyinde olduğunu belirten Kanyılmaz, hızlı tüketim ürünlerinde online alışverişin, son 1 yılda 4 kat büyüdüğüne dikkat çekti. Kanyılmaz, e-ticarette moda alışverişlerinin yüzde 55, seyahat alışverişlerinin ise yüzde 52 oranında olduğunu belirtti.
Toplantıda söz alan H&M Ülke Pazarlama Müdürü Ketrin Gülük, “Mobil cihazlar, tüketiciye ürün keşfi için daha fazla zaman kazandırıyor. Mobildeki keşif, ortalama 22 saniye içerisinde bölünebiliyor, bu nedenle biz, WhatsApp’a bile rakip olmak istiyoruz; tüketici WhatsApp’da gelen mesajdan sonra uygulamamıza dönsün istiyoruz” dedi.
Toplantıda yapay zeka ve yapay zeka ile öğrenme konusuna dikkat çeken LC Waikiki Dijital İletişim Müdürü Seçil Göker Aycan da, "Markanız hakkında sosyal medyada yapılan yorumların ya da görsellerin artık insan eli ile takip edilmesi mümkün değil. Bu teknolojileri kullanarak bunu yapabilmek mümkün olmaya başladı" dedi.
BOYNER’in, müşterilerine kişiselleştirilmiş mesaj iletiminine özel önem verdiğini söyleyen BOYNER Pazarlama Direktörü Ahmet Bal da, "Veriyi toplayıp anlamlandırmak çok değerli. Online tarafta, markayı ve tüketicinin daha önce baktığı ürünleri hatırlatabilmek için dataları anlamlandırıp kullanmaya odaklanıyoruz. Hafta sonu Belgrad ormanında koşan isimleri bulup, belli bir sürede 'ayakkabın eskimedi mi?' diye teklif sunuyoruz. Bunun için de lokasyon verisini, hareket verisiyle birlikte kullanıyoruz" dedi.
Son üç yıldır e-ticarette 2- 2.5 kat büyüme elde ettiklerini, mobildeki büyümenin de bu düzeyde olduğunu belirten Bal, "Yapılan çok küçük dokunuşlar bile birden yüzde 50 büyüme sağlayabiliyor. Önümüzdeki dönemde e-ticareti 3 kat büyütme hedefimiz var" diye konuştu.

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