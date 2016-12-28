Perakendecilere 2017 için "sağlıklı zayıflama" önerisi

İstanbul, 28 Aralık () - Denetim ve danışmanlık kuruluşu Deloitte, döviz kurlarındaki sert hareketler ve maliyet artışları nedeniyle, Türkiye perakende sektörüne, 2017 yılında "sağlıklı zayıflama" önerdi. Deloitte’un hazırladığı "Perakende Sektörü 2016 Değerlendirmesi ve 2017 Öngörüleri" raporunda, 2016’da makroekonomik trendler ve kur dalgalanmaları sektörü olumsuz etkilediği vurgulandı. Deloitte raporunda, "2017’de perakendeciler Türkiye pazarında verimsiz mağazaları konusunda ‘sağlıklı zayıflama’ stratejisini benimseyecekler ve yurtdışı yatırımlara mümkün mertebe daha çok odaklanarak büyüme kaynaklarını değiştirecekler" denildi. Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hakan Göl’ün hazırladığı raporda, 2016’da ortaya çıkan negatif makroekonomik tablonun, perakende sektörünü de etkilediğine dikkat çekildi ve şu değerlendirme yapıldı: Perakende güveni -20.2 puan değerine geriledi "2015’te 9 bin 261 ABD doları olarak gerçekleşen kişi başı milli gelir, 2016 sonu için 9 bin 385 dolar olarak tahmin edilirken; yeni Orta Vadeli Programa göre ise 2017 yılında 9 bin 529 dolar seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Ekim 2016’da 74.04 olan Tüketici Güven Endeksi ise Kasım’da 68.93 seviyesine geriledi. Perakende güveni ise Kasım 2016’da hem geçen yıla hem de geçen aya göre azalarak -20.2 puan değerini aldı. Şubat 2016’dan bu yana negatifte seyreden perakende güven endeksi, arka arkaya 3 ay düşüş sergileyerek son 7 yılın en düşük değerine geriledi." Perakende sektöründe 2017 için olumlu gelişmeler bekleniyor Deloitte değerlendirmesine göre; perakende sektörü özelinde ortalama sepet tutarı düşme trendinde… En büyük perakendeciler arasında 2017 büyüme hedeflerini aşağı doğru çekenler bulunuyor. 2016’da yaşanan iflas ertelemeleri ve mağaza kapatmaları da düşünülecek olursa makroekonomik trendlerin ve önemli kur dalgalanmalarının sektörü çok olumlu etkilemediği görülüyor. "Sağlıklı zayıflama" stratejisi 2017’de de sert rüzgârların etkisinin devam edeceği tahmin edilirken; bu olumsuz havanın yanında, 2017 için olumlu göstergeler de öne çıkıyor. Bu göstergelerin başında alışveriş merkezlerinin sayısı geliyor. Türkiye perakende sektörü için bu rakam son derece olumlu sinyaller vermekle birlikte, önümüzdeki yıllarda ‘sağlıklı zayıflama’ stratejisi ile bu artışın daha yavaş ilerlemesinin sürdürülebilir olacağı değerlendiriliyor. 74 AVM 2019’da tamamlanacak Son 10 yılda AVM sayısı yaklaşık 3 katına çıkarak 2016 3. çeyrekte 379’a ulaşırken; toplam kiralanabilir alan ise 11.2 milyon metrekare dolayında bulunuyor. 2015’te bu rakamların sırasıyla 368 ve 10.9 milyon metrekare olmasıyla birlikte, 2016’da AVM sayısında yaklaşık yüzde 3 büyüme yaşandı. 2015’te her 1000 kişi başına 140 metrekare kiralanabilir alan olarak ölçülen Türkiye’nin perakende yoğunluğu, 2016 3. çeyrek itibarı ile hemen hemen aynı seviyede kalarak 142 metrekare oldu. İnşaatı devam eden 74 AVM’nin 2019’da tamamlanması bekleniyor. Kiralar azalmaya devam edecek Değerlendirmede, AVM ve kiralanabilir alan rakamları geçmiş yıllara göre çok fazla büyüme göstermezken kira gelirlerinin ise 2016 itibariyle azalma trendine geçtiği belirtiliyor. 2016’nın 3. çeyreğinde AVM birincil kira rakamı m2 başına aylık 90 Euro’dan, 81 Euro seviyesine düştü. Son dönemde kurda yaşanan ciddi dalgalanma karşısında sektör ise birlik duruşu göstererek kiraların TL bazına çekilmesi ve indirim yapılması gibi anlaşmalara vardı. Halen 118 AVM, kiralarını TL bazında alma kararı aldı. Deloitte, sürecin bu eğilimle devam edeceğini öngörüyor. 2017’de mağazalar ne yapmalı? Deloitte raporunda; 2016’da yaşanan dalgalanmalar ve ileride yaşanabilecek olası yeni sert rüzgârlar karşısında perakendecilerin, sürekli büyüme ve mağaza açma trendini kırarak 2017’de riski azaltma, mevcudu koruma hatta "sağlıklı zayıflama" stratejisi ile mağaza kapama hamlelerinden faydalanmasını önerildi ve şöyle denildi: "2017’nin maliyet ve nakit yönetimi açısından sıkıntılı bir dönem olmaya devam edeceğinden hareketle, belirsizliğin hâkim olduğu zamanlarda perakendecilerin çevik pozisyon alabilmenin ve sağlıklı kalabilmenin önemini daha çok hissedecekleri öngörülüyor. Sağlıklı zayıflama stratejisi kapsamında bugüne kadar mağaza açarken çok da ince eleyip sık dokumayan sektörün, artık mağaza açma kadar, gerektiğinde mağaza kapamayı da öğrenmesinin gerekliliği öne çıkıyor. Sektördeki bazı önemli oyuncular son dönemde bu stratejiyi uygulamaya başladığı görülüyor." Tüketici ve perakendeci arasındaki beklenti makası açılıyor Raporda, "Yıllardır Türkiye’de iç pazarın cazibesine kapılan, yurt dışı yatırımlarına ağırlık vermeyen perakendeciler bölgesel ve/veya küresel yatırımlarına finansal sağlıkları el verdiğince yoğunlaşacaklar. Kısacası, Türk perakende şirketleri için büyümenin kaynağının değişmesi bekleniyor" değerlendirmesi yapıldı ve şöyle denildi: "Paralelde, tüketicilerin perakende şirketlerinden beklentileri artıyor; beklentiler ile gerçekler arasındaki makas ise açılmaya devam ediyor. Perakendeciler 2017’de çevik hamleler yaparak sağlıklı kalmayı hedeflerken; tüketici beklentilerini karşılama yolunda özellikle dijital kanalda çalışmaya devam edecekler." Raporda, 2017’de perakende şirketleri için oyunu değiştirecek diğer ana konu başlıkları da şöyle sıralandı: • Karlılık üzerine direkt etki olacak her türlü aksiyon, indirimleri etkin yönetmek hiç olmadığı kadar önemli.

• İç pazarın durgunluk beklentisiyle bir miktar cazibesini yitirmesiyle dış pazarlara olan daha ciddi açılım söz konusu olacak.

• Pop-up mağazalar gibi uygulamalar ile farklı satış fırsatlarının değerlendirilmesi 2017’de gündemde olacak.

• Büyüme, karlılık ve işletme sermayesi dengesinde etkin kategori yönetimi şart.

• Radikal iş modeli değişiklikleri 2017’de perakendecilerin kapısını çalacak gibi görünüyor.