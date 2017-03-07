Perakendeciler, strateji belirledi

Antalya, 7 Mart () - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından organize edilen ve 200’ü aşkın sektör temsilcisinin katıldığı “Biz Bize” toplantısında, sayısal büyümeye değil, pazardaki değişime odaklanılması önerildi.

TPF’nin Antalya’da yapılan perakendecileri içeren toplantıyla ilgili açıklamasına göre toplam market grupları içerisinde satış payı yüzde 37.7, istihdam payı ise yüzde 40'a ulaşan yerel zincirlerin 200'ü aşkın paydaşı sektörün geleceği için buluştu.

Gelecek stratejilerini belirlemek için TPF tarafından organize edilen “Biz Bize” ve 3 gün süren toplantıda yerel zincirlerin sektörde büyüme hedefine ulaşmak için izleyecekleri yol ve bölgesel perakendeciliğin önündeki engeller masaya yatırıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, TPF’nin kuruluşunun üzerinden 11 yıl geçtiğini ancak toplam market gruplarındaki yerel zincirlerin satış payının neredeyse yüzde 40 seviyesine ulaştığını söyledi. Daha iyisini yapmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Altunbilek, “Hedefimiz, her platformda da tekrarladığımız üzere Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 70 milyar liraya ulaşmak" dedi ve ekledi:

"Bu hedefe ancak biz bize, el ele, perakendenin matematiğini doğru kullanarak, çalışanlarımızı eğiterek, yerel zincirlerin çalışmalarını müşterilerle paylaşarak ulaşabiliriz. Önümüze koyduğumuz büyük hedeflere ulaşacağımıza inancım tam. Bizi bu önemli yarışta yalnız bırakmayan tüm paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca gerçekleştireceğimiz toplantılarda alacağımız kararlar ile 2017’yi daha iyi kapatacağız."

Perakende sektörünün duayen isimlerinden danışman ve eğitmen Dr. Tahsin Pamir "Biz Bize" organizasyonunda "Perakendecilik ve Evrim" ve "Perakendecilikte Format Verimliliği ve Rekabet" başlıklarında iki ayrı oturumda konuştu. Sektörün farkında olmadan büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Tahsin Pamir, yaşanan dönüşümle birlikte birçok soru işaretinin de ortaya çıktığını söyledi.

Sektörün yaşanan ekonomik gelişmeler ve yoğun rekabetten dolayı geçmişle mukayeseyi sıkça yaptığını belirten Pamir, şunları söyledi:

“Her şeyden önce hayatımızdaki bu değişimi kabul etmeliyiz. Artık işler eskisi gibi değil. Emin olun yarın da olmayacak. ‘Nerede o güzel günler?’ demek yerine dijital çağa hazırlıklı olmalıyız. Kısa bir süre sonra insanlar aya seyahat etmeye gidecek. Dolayısı ile büyük fotoğrafa odaklanmalıyız. Geleceğe hazırlanmalıyız.”

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyük zincirlerin denedikleri formatlarda gücün sınırlarına geldiğini kaydeden Tahsin Pamir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karlılığı uzun vadeli korumak zor. Rekabet her zaman olacak. Hali hazırda sunulan metrekareler talebin üzerinde. Çok fazla mağaza açıldı. Bu sayısal büyüme ise sektörü tuzağa düşürdü. Doğru kareye maalesef ki odaklanılamadı. Evet şehirler büyüyor. Ama mağaza lokasyonları artık bir avantaj değil. İş gücü maliyetleri artıyor. Tüketiciler artık fiyata daha duyarlı. Fiyata, sayısal yarışa odaklanmak yerine değişimin, müşteride yaşanan beklentilerin farkına varıp, ülkeye yansımasına bakmalıyız."

Tüketici değişimi

Tüketici davranışları ve alışveriş trendleri üzerine de açıklamalarda bulunan Tahsin Pamir, daha fazla e-ticarete doğru kaymaya başlayacağına değinerek; "Müşteriler oturdukları yerden tüm fiyatları takip edebiliyor" dedi ve ekledi:

"2017 yılında e-ticaret Avrupa hacminin 250 milyar Euro'ya ulaşacağı tahmin ediliyor. Yeni nesil alışverişte Türkiye, potansiyel olarak en üstte gösteriliyor. Yapılan araştırmalar Türkiye'de e-ticaretin daha fazla yerleşeceği ve yaygınlaşacağını işaret ediyor. Her ne kadar e-ticaret gıdaya dokunmaz deniliyor ancak Türkiye'de hizmet veren 2 e-ticaret sitesinde 3 bin 324 çeşit temizlik ürünü, her tür ofis malzemesi, 10 bin 662 çeşit gıda ürününü ve hatta 698 çeşit organik ürün bulmak mümkün. Bu rakamlar ABD'de ise yüz milyonlarla ifade ediliyor. Sadece bilgisayar başındaki ABD'liler oturdukları yerden 338 milyon ürünü satın alabiliyor. Teslimatlar ise drone ile gerçekleşiyor. Bu büyük değişime karşın tüm sektör oyuncularının bugünden bir iş planı olması gerek."

Müşterilerin değişen tüketim ve alışveriş alışkanlıklarına yönelik rekabette farklı bir yaklaşımın hâkim olması gerektiğini belirten Tahsin Pamir, "Müşteriniz değişiyorsa siz de değişeceksiniz. İyi perakendeciler rakibini elbette takip eder. Ancak pazardaki değişimi, teknolojiyi, yasal değişiklikleri, müşteri tercihlerini, önde kalmak; hayatını devam ettirmek için gerçekleşen birleşmeleri kontrol edemezsiniz. Siz çalışanlarınıza, çalışanlarınız da müşterilerinize odaklanır; yenilikçi bir iş planıyla hareket ederseniz başarı kaçınılmaz" diye ekledi. (Fotoğraflı)