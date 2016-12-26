"Perakende sektörü durgunluğa rağmen yüzde 10 büyüdü"

İzmir, 26 Aralık () - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, “Zor ve farklı bir yıl olarak hatırlanacak olan 2016'yı, son 2 çeyrekte yaşanan durgunluğa rağmen, 10 yıldır olduğu gibi yine çift haneli büyümeyle kapatıyoruz” dedi.

İzmir’de Ege PERDER ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla perakende sektörünün 2016 yılını değerlendiren Mustafa Altunbilek, beklentilere rağmen yılın ilk 6 ayında sektörün büyümeyle başladığını, ancak 2016'nın zor ve farklı bir yıl olarak hafızalara kazındığını söyledi. TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, 15 Temmuz darbe girişiminin genelde sakin geçen yaz sezonunu daha da tahmin edilemez hale getirdiğine işaret ederek ertelenen tatiller ve kurban bayramı etkisiyle satışların düştüğünü dile getirdi. Yaşanan olumsuzluklara rağmen yerel zincirlerin 10 yıldır olduğu gibi yılı yine çift haneli büyüyerek kapatacağını belirten Altunbilek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomimize katma değer yaratmak, daralan piyasalardan etkilenmemek, sürdürülebilir büyüme yakalamak adına 2016 yılında önemli fedakarlıklarımız oldu. Geçen yıla kıyasla şube, personel ve metrekare olarak küçüldük. Verimsiz olan mağazalarımızı kapatarak yaşadığımız bu küçülme, yıl başında koyduğumuz hedeflere cirosal anlamda ulaşmamızı sağladı. Mevcut mağazalarımızı daha etkin kullanarak 2016'yı yüzde 10'luk bir büyümeyle kapatıyoruz. Maliyetlerin sürekli arttığı, karlılık sağlamanın zorlaştığı, market sayısının azaldığı sektörümüzde 2017 yılında verimlilik ve öz kaynak kullanımı ön planda olacak. Yerel zincirler olarak Türkiye ekonomisine katma değer yaratmak için 2017 yılında da ciroda çift haneli büyüyebilmek için var gücümüzle çalışacağız." Toplantıyı düzenleyen Ege PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek ülkenin birlik ve bütünlüğünü koruyacağına inandığını söyledi. Perakende sektöründen 130 yöneticinin yer aldığı organizasyonda İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Yetkinler sektörün finans ayağında 2016 yılının nasıl geçtiğini ve 2017 yılı için öngörüleri paylaştı. Çift haneli enflasyon riskinin kısa vadede tehdit olduğunu belirten Yetkinler, karşılaşılacak diğer tehditleri çift haneli işsizlik, resesyon, yapısal cari açık, azalan büyüme hızı, ürken yabancı sermaye olarak sıraladı. Hakan Yetkinler, 2023 ve 2017 için yeni bir ekonomi hikayesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Katılımcılara önümüzdeki dönem için döviz cinsinden borçlanmamaları gerektiğini söyleyen Yetkinler; "Döviz satın almanız gerekiyorsa doları tercih edin. Gelir ve nakit akışınıza bağlı olarak harcama yapın. 2017 başta olmak üzere yatarım kararlarınızı gözden geçirerek getirisi düşük ya da ciddi belirsizlikler içeren yatırımları öteleyin" dedi. Hakan Yetkinler gelecek dönem fırsatlarını ise düşük petrol fiyatları, cari açıkta geçici iyileşme, dengelenen döviz kuru, devam eden alt yapı yatırımları olarak sıraladı.