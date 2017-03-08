Perakende satışlarda hacim azalırken, cirolar artıyor

İstanbul, 8 Mart () - Perakende satış hacimlerinde geçen yıl başlayan azalma sürerken, yükselen enflasyonun etsikiyle cirolar artmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla, Türkiye genelinde perakende satış hacimleri aylık bazda yüzde 0.6 ve yıllık bazda yüzde 2.0 azaldı. Buna karşılık, aynı dönemde, yükselen fiyatlara bağlı olarak perakende cirolar aylık bazda yüzde 1.0 ve yıllık bazda yüzde 11.0 yükseldi.

Yalnız gıda ve kozmetikte artış

TÜİK verilenine göre, Ocak ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.5 artarken, gıda dışı satışlar yüzde 1.5 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.2 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde;

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 3.5,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1.4,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 5.7,

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2.8 azalırken,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 4.4 arttı.

Gıda ve tütün satışları arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi de Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.0 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.6 artarken, gıda dışı satışlar yüzde 1.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.9 azaldı.

Bilgisayar, kitap, mobilya satışı azaldı

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde;

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 3.1,

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 9.7 azalırken,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 5.7,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0.2,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 7.5 arttı.

Perakende cirolar artıyor

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün cirosu yüzde 2.0, otomotiv yakıtı cirosu yüzde 3.9 artarken, gıda dışı cirolar yüzde 1.0 azaldı.

Perakende ciro yıllık bazda da yüzde 11.0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün ciroları yüzde 11.8, gıda dışı cirolar yüzde 7.3, otomotiv yakıtı ciroları da yüzde 18.9 arttı.