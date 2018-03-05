Perakende satışlar Ocak’ta AB ve Euro Bölgesi’nde düştü

İstanbul, 5 Mart () – Avrupa Birliği ve 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Ocak ayında perakende ticaret hacmi yüzde 0.1 düştü.
Perakende satışlar Ocak ayında yıllık bazda ise, Euro Bölgesi'nde yüzde 2.3, Avrupa Birliği genelinde yüzde 2.7 arttı.
İstanbul, 5 Mart () – Avrupa Birliği ve 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Ocak ayında perakende ticaret hacmi yüzde 0.1 düştü. Perakende satışlar Ocak ayında yıllık bazda ise, Euro Bölgesi'nde yüzde 2.3, Avrupa Birliği genelinde yüzde 2.7...
05 Mart 2018 Pazartesi 15:15
İstanbul, 5 Mart () – Avrupa Birliği ve 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Ocak ayında perakende ticaret hacmi yüzde 0.1 düştü.
Perakende satışlar Ocak ayında yıllık bazda ise, Euro Bölgesi'nde yüzde 2.3, Avrupa Birliği genelinde yüzde 2.7 arttı.
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