Perakende satışlar düşerken, internet satışlarında artış sürüyor

İstanbul, 9 Ocak () - Döviz kurlarındaki yükselişler, ekonomideki duraksamalar gibi etkenlerle genel olarak perakende satışlar azalırken, internet üzerinden satışlarda artışlar sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde perakende satışlar Kasım'da aylık bazda yalnızca yüzde 0.1 artarken, aynı dönemde internet üzerinden satışlar yüzde 8.3 yükseldi. Kasım'da perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 2.0 düşerken, internet üzerinden satışlardaki artış yüzde 13.3'ü buldu. TÜİK verilerine göre, aylık bazda bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0.9, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2.3 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0.6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 3.5, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 8.3 arttı. Yıllık bazda ise, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.3 azaldı. Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 3.8, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 10.5, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1.1 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 9.3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.9, gıda dışı satışlar yüzde 1.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6.5, gıda dışı satışlar yüzde 6.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.6 arttı.