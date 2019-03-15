Perakende satış hacmi Ocak’ta yıllık yüzde 6.7 azaldı

İstanbul, 15 Mart () – Perakende satış hacmi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10.3 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.8 azaldı. Aylık perakende satış hacmi Ocak’ta yüzde 1.3 artarken, aynı dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 0.5 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları değişmedi.

TÜİK verilerine göre;

“Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.0 arttı.

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2.4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.3 arttı.” (Grafik ve Tablo)