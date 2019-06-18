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Perakende satış hacmi Nisan’da yıllık yüzde 6.9 azaldı

İstanbul, 18 Haziran () – Perakende satış hacmi Nisan’da, yıllık bazda yüzde 6.9, aylık bazda da yüzde 1.8 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi...

Perakende satış hacmi Nisan’da yıllık yüzde 6.9 azaldı

İstanbul, 18 Haziran () – Perakende satış hacmi Nisan’da, yıllık bazda yüzde 6.9, aylık bazda da yüzde 1.8 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi Nisan’da yıllık yüzde 6.9 azalırken, aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7.1 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 11.6 azaldı.
Nisan'da perakende satış hacmi aylık bazda yüzde 1.8 azaldı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1.3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.0 ve otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 4.6 düşüş görüldü.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.3 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.9 ve otomotiv yakıtı satışları da yüzde 5.0 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Nisan’da aylık bazda yüzde 0.2 arttı. Bu dönemde ayrıca gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1.8 ve gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.1, otomotiv yakıtı satışlarında da yüzde 2.0 düşüş görüldü. (Grafik ve Tablo)

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