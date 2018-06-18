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Perakende satış hacmi Nisan’da aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 8.0 arttı

İstanbul, 18 Haziran () – Perakende satış hacmi Nisan’da aylık yüzde 0.5 artarken, yıllık bazda yüzde 8.0 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan “Perakende Satış Endeksleri, Nisan 2018” verilerine göre takvim...

Perakende satış hacmi Nisan’da aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 8.0 arttı

İstanbul, 18 Haziran () – Perakende satış hacmi Nisan’da aylık yüzde 0.5 artarken, yıllık bazda yüzde 8.0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan “Perakende Satış Endeksleri, Nisan 2018” verilerine göre takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7.1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9.2 arttı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre;

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.8 arttı. Perakende ciro aylık yüzde 2.3, yıllık yüzde 21.2 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 26.9 arttı.

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