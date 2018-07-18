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Perakende satış hacmi Mayıs’ta yüzde 1.3 azaldı, cirolar yüzde 0.3 arttı

İstanbul, 18 Temmuz () - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mayıs’ta aylık yüzde 1.3 azaldı. Perakende sektörü cirosu ise aynı dönemde yüzde 0.3 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine...

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yüzde 1.3 azaldı, cirolar yüzde 0.3 arttı

İstanbul, 18 Temmuz () - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mayıs’ta aylık yüzde 1.3 azaldı. Perakende sektörü cirosu ise aynı dönemde yüzde 0.3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;
       Mayıs’ta gıda, içecek ve tütün satışları aylık bazda yüzde 0.3,
       gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.7,
       otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.0 azaldı.
Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 4.6 arttı.
       Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7.6,
       gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.3,
       otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.6 arttı.
 Perakende ciro yıllık bazda yüzde 19.5 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Mayıs’ta yıllık yüzde 19.5 artarken, aylık bazda yüzde 0.3 arttı.
       Gıda, içecek ve tütün satışları yıllık yüzde 17.3,
       gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18.5,
       otomotiv yakıtı satışları yüzde 25.3 arttı.
Perakende ciro aylık bazda yüzde 0,3 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Mayıs’ta aylık yüzde 0.3 arttı.
       Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.9,
       gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.2 artarken,
       otomotiv yakıtı satışları ise aynı düzeyde kaldı.

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