Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

İstanbul, 17 Temmuz () – Perakende satış hacmi Mayıs’ta, aylık bazda yüzde 0.3 artarken, yıllık bazda yüzde 3.7 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış...

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

İstanbul, 17 Temmuz () – Perakende satış hacmi Mayıs’ta, aylık bazda yüzde 0.3 artarken, yıllık bazda yüzde 3.7 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azalırken, aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.3 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.8 azaldı.
Mayıs’ta perakende satış hacmi aylık bazda yüzde 0.3 arttı. Aynı dönemde gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.5 ve otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 0.3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0.1 düştü.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.6 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16.6 ve otomotiv yakıtı satışları da yüzde 5.8 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Mayıs’ta aylık bazda yüzde 1.8 arttı. Bu dönemde ayrıca gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1.7 ve gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.2, otomotiv yakıtı satışlarında da yüzde 0.5 arttı. (Grafik ve Tablo)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.