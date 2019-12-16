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Perakende satış hacmi Ekim’de yıllık yüzde 5.9 arttı
Perakende satış hacmi Ekim’de aylık yüzde 0.2 azalırken, yıllık bazda yüzde 5.9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan “Perakende Satış Endeksleri, Ekim2018” verilerine göre takvim etkilerinden arındırılmış...
EKONOMİ 16.12.2019, 10:27
Perakende satış hacmi Ekim’de aylık yüzde 0.2 azalırken, yıllık bazda yüzde 5.9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan “Perakende Satış Endeksleri, Ekim2018” verilerine göre takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.8 arttı.
TÜİK verilerine göre;
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.2 azaldı.
Perakende ciro aylık yüzde 1.0, yıllık yüzde 12.8 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.9 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.4 arttı. (Grafik&Tablo)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan “Perakende Satış Endeksleri, Ekim2018” verilerine göre takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.8 arttı.
TÜİK verilerine göre;
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.2 azaldı.
Perakende ciro aylık yüzde 1.0, yıllık yüzde 12.8 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.9 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.4 arttı. (Grafik&Tablo)
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