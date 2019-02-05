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PepsiCo Türkiye Satış Strateji Direktörü Gizem Turan Pazar

İstanbul, 5 Şubat () – PepsiCo Türkiye, Dönüşüm Direktörü Gizem Turan Pazar Satış Strateji Direktörü oldu. Kariyerine L’Oreal Türkiye Pazarlama biriminde başlayan Pazar, McKinsey & Company şirketinin Chicago ofisinde kıdemli...

PepsiCo Türkiye Satış Strateji Direktörü Gizem Turan Pazar

İstanbul, 5 Şubat () – PepsiCo Türkiye, Dönüşüm Direktörü Gizem Turan Pazar Satış Strateji Direktörü oldu.
Kariyerine L’Oreal Türkiye Pazarlama biriminde başlayan Pazar, McKinsey & Company şirketinin Chicago ofisinde kıdemli danışman olarak Fortune 500 şirketleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında PepsiCo Türkiye bünyesine Şekerleme Kategorisi Pazarlama Müdürü olarak katıldı.
Çocuk ve Şekerleme Kategorisi Pazarlama Müdürü ve Yiyecek Pazarlama Kıdemli Müdürü pozisyonlarının ardından 2017'den bu yana PepsiCo Türkiye’nin dönüşüm ajandasına liderlik eden Gizem Turan Pazar, değişim yönetimi, verimlilik ajandası ve dönüşüm yolculuğunda önemli başarılar elde etti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmasının ardından ODTÜ Psikoloji Bölümünde Sosyal Psikoloji yüksek lisansını tamamlayan Pazar, Northwestern Universitesi Kellogg School of Management’tan da MBA derecesine sahip. (Fotoğraflı)

 

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