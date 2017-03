Penti, cinsiyet ayrımcılığına gençlerle birlikte "dur" diyor

İstanbul, 6 Mart () - Penti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üniversiteli gençlere cinsiyet ayrımcılığı farkındalık eğitimi veriyor.

Penti’den yapılan açıklamaya göre, bugüne dek kadına şiddete karşı farkındalık oluşturan ve projelerle destek sağlayan marka, bu yıl şiddetin başlangıç noktasını oluşturan cinsiyet ayrımcılığı konusuna eğiliyor. Türkiye’deki kadınların uğradığı cinsiyet ayrımcılığına dikkat çeken ve farkındalık yaratmak isteyen Penti, TOG ile birlikte üniversiteli gençlere farkındalık eğitimi veriyor. Verdiği eğitimle cinsiyet ayrımcılığının geldiği son noktayı vurgulayan Penti, TOG’lu gençlerin çözüm arayışına da kulak veriyor ve projelerini destekliyor.

Türkiye’de cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını dile getiren kadınların oranı yüzde 18.1 iken, erkekler de bu oran yüzde 1.1. Her 10 kadından 4’ü eşinden veya birlikte yaşadığı aile bireylerinden fiziksel şiddet görüyor. Her 30 genç kadından 7'sinin eşinden, sevgilisinden, ailesinden izin alamadığı için istediği zaman kendi başına sosyalleşemediğinin, 15-29 yaş arası genç kadınların yüzde 52’sinin ne çalıştığını ne de okuduğunun, okuma-yazma bilmeyen her 10 kişiden 8’ini kadınların oluşturduğunun altını çizen Penti, cinsiyet ayrımcılığına dur demek istiyor.

Geçtiğimiz yıl kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen “Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) platformuna da imza veren Penti, gençlerle bir arada olmaya devam edecek.