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Pentagon'un 10 milyar dolarlık JEDI ihalesini Microsoft kazandı
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 10 milyar dolar değerindeki Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) ihalesini Microsoft kazandı. Pentagon’un bulut girişimi de olarak bilinen 10 milyar dolarlık ihale kapsamında, ABD ordusunun savaş...
EKONOMİ 28.10.2019, 11:50
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 10 milyar dolar değerindeki Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) ihalesini Microsoft kazandı.
Pentagon’un bulut girişimi de olarak bilinen 10 milyar dolarlık ihale kapsamında, ABD ordusunun savaş alanlarında veri ve buluta daha iyi erişim sağlaması amaçlanıyor.
ABD Savunma Bakanlığı Bilişim Kurulu Başkanı Dana Deasy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Savaş alanlarındaki askerlerimize sağladığımız modern teknik kapasitelerin hızını ve etkisini geliştirmeliyiz.”
Pentagon’un bulut girişimi de olarak bilinen 10 milyar dolarlık ihale kapsamında, ABD ordusunun savaş alanlarında veri ve buluta daha iyi erişim sağlaması amaçlanıyor.
ABD Savunma Bakanlığı Bilişim Kurulu Başkanı Dana Deasy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Savaş alanlarındaki askerlerimize sağladığımız modern teknik kapasitelerin hızını ve etkisini geliştirmeliyiz.”
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