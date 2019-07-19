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Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, İstanbul ile Birleşik Arap Emirlikleri’ni bir araya getiren yedi emirlikten biri olan Resü’l-Hayme’yi birbirine bağlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan...

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme
Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, İstanbul ile Birleşik Arap Emirlikleri’ni bir araya getiren yedi emirlikten biri olan Resü’l-Hayme’yi birbirine bağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Resü’l-Hayme emirliği arasında seferleri başlıyor. Pegasus’un Dubai, Abu Dhabi ve Şarjah’tan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4’üncü uçuş noktası olan Resü’l-Hayme seferleri 30 Ekim 2019’dan itibaren gerçekleşecek.
Pegasus’un Resü’l-Hayme uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Resü’l-Hayme Uluslararası Havalimanı’na Çarşamba ve Cumartesi günleri 21.50’de; Resü’l-Hayme Uluslararası Havalimanı’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise Perşembe ve Pazar günleri 04:05’te düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 69,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Basra Körfezi’nin kuzey ucunda yer alan Resü’l-Hayme, adını sahil şeridi boyunca uzanan o bölgeye özgü yapılardan alıyor. Ülkedeki en verimli topraklara sahip olan bu emirlikte deniz, dağ ve çöl ortamları bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)

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