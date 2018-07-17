Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Anıl UÇAN/İSTANBUL, ()-PEGASUS Havayolları, tüm yurt dışı hatlarına özel yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunan yeni bir kampanya başlattı. İndirim kapsamında 3 milyon 700 bin bilet satışa sunuldu.

Kampanya kapsamında biletlerini 17-19 Temmuz tarihleri arasında flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden 15 Ekim 2018-30 Mart 2019 tarihleri arasında alan misafirler yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanabilecekler. Kampanya tüm yurt dışı hatlarında geçerli olacak. İndirim kapsamında 3 milyon 700 bin bilet satışa sunuldu.

Pegasus’un 42 ülkede 109 noktaya ulaşan uçuş ağı ve “Tüm Yurt Dışında yüzde 50'ye Varan İndirim”iyle ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabilir. Kampanya biletleri, sadece Pegasus’un mobil kanalları üzerinden alınabiliyor.

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