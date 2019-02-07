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Pegasus’a “Entegre Yetenek Stratejisi” ödülü

İstanbul, 7 Şubat () - Pegasus Hava Yolları, Human Capital Management (HCM) Mükemmellik Ödülleri kapsamında “Entegre Yetenek Stratejisi” ödülünün sahibi oldu. Brandon Hall Group tarafından düzenlenen ödül töreninde Pegasus, organizasyon...

Pegasus’a “Entegre Yetenek Stratejisi” ödülü

İstanbul, 7 Şubat () - Pegasus Hava Yolları, Human Capital Management (HCM) Mükemmellik Ödülleri kapsamında “Entegre Yetenek Stratejisi” ödülünün sahibi oldu.
Brandon Hall Group tarafından düzenlenen ödül töreninde Pegasus, organizasyon yeniden yapılanma projesi, kariyer mimarisi ve yetenek yönetimi çalışmalarıyla “Yetenek Stratejisi Oluşturma’da En İyi Gelişim” kategorisinde “Entegre Yetenek Stratejisi” ödülünün sahibi oldu.
Bu ödülün Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Departmanı olarak 2018 yılında uluslararası platformda aldıkları üçüncü ödül olduğunu belirten Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, şöyle devam etti:
“Pegasus’un İnsan Kaynakları departmanı olarak hedefimiz, Pegasus’un başarısını sürdürülebilir kılmak ve daha da ileri noktaya taşımak amacıyla adil, şeffaf, duyarlı, yenilikçi insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları hayata geçirmek... Bu bağlamda çalışmalarımızı titizlikle ve özveriyle yürütüyoruz. Aldığımız bu değerli ödüller de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu ödüle layık görülmek büyük bir mutluluk ve gurur.” (Fotoğraflı)

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