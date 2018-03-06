Pegasus'un cirosu yüzde 44 artışla 5.3 milyar liraya yükseldi

İstanbul, 6 Mart () - Pegasus Hava Yolları tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan 2017 yılı finansal sonuçlarına göre, 2017 yılında yolcu sayısını yüzde 15.2 artırarak 27.82 milyona çıkaran Pegasus, cirosunu ise yüzde 44 yükselterek 5.3 milyar liraya çıkardı. Pegasus’un 2017 yılı net dönem kârı ise 501 milyon lira oldu.

Pegasus, 2017 sonu itibarıyla iç hatlarda 16.89; dış hatlarda 10.45 milyon olmak üzere toplam 27.82 milyon yolcuya hizmet verdi. Pegasus’un bir önceki yıla göre iç hat yolcu sayısı yüzde 10.5 artarken, dış hatlarda yolcu sayısı yüzde 21.7 büyüdü.

Pegasus, filosunu ve uçuş ağını genişletme çalışmalarını sürdüren Pegasus’un Mart 2018 itibariyle filosunda toplam 75 uçağı bulunan filosuna 2018 yılında 10 yeni uçak katılacak.

2017 yılının sonuçlarını değerlendiren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, havacılık sektöründe 2017 yılında temkinli bir iyileşme olduğunu söyleyerek, “Asıl büyümenin 2018 itibarıyla geleceğini öngördüğümüzü geçen seneden bu yana ifade ediyoruz. Sektörümüzdeki ve şirketimizdeki olumlu gidişat da bu düşünceyi pekiştiriyor. Rakamlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sivil havacılık sektörü genel anlamda çok daha iyi bir durumda, geçtiğimiz yılların olumsuz etkilerinden sıyrıldı. Ülkemizin ekonomisine, sivil havacılık ve turizm potansiyeline inancımız tam. Pegasus olarak 2018 yılında misafir sayımızı ve kapasitemizi yüzde 11 ile 13 arasında artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Teknolojinin Pegasus için 2018’in en öncelikli yatırım konuları arasında yer aldığını ifade eden Mehmet T. Nane, “Teknolojiyi yakından takip ederek ve bunu misafirlerimize artı değer katacak projeler üretmek için kullanarak geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz. Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan ilk 10 havayolu arasında yer almayı hedefliyoruz” dedi.

Pegasus, yolcu odaklı yaklaşımı ile 2018 yılı içerisinde misafirlerinin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak üzere tüm dijital kanallarını yenilemek için çalışmalarına tam hız devam ediyor.

2016 yılında geliştirdiği EFB (Electronic Flight Bag) sistemiyle kokpitten kâğıt kullanımını kaldıran Pegasus’un 2018 yatırım planları arasında kabini ve apronu da dijitalleştirerek ekiplerinin işlerini teknoloji yardımıyla kolaylaştırmak ve maksimum verimlilik elde etmek yer alıyor.

Tüm sistemlerini yeni teknolojileri kullanarak yeniden yapılandırmaya hazırlanan Pegasus, internet sitesinden mobil satış kanallarına, acente ekranlarından kontuarda kullanılan DCS ekranlarına kadar misafirlere daha hızlı ve akılcı hizmet sunabileceği tüm temas noktalarında optimizasyonu bu vizyon ve bakış açısıyla gerçekleştirecek.

Mehmet T. Nane, Pegasus’un misafirlerini daha iyi tanıyarak onlara daha iyi bir dijital deneyim yaşatma hedefiyle ilgili, “Yeni teknolojileri kullanarak hem operasyonlarımızda verimlilik hem de dijitalleşme hedeflerimizde sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu sistemlerle tüm operasyon ve hizmet noktalarımızı yeniden yapılandırıyoruz” dedi.

Bir diğer yatırım başlığını insan kaynakları olarak belirleyen Pegasus’un 2018 yılı ana hedefleri arasında sektörde yeni istihdam yaratmak da yer alıyor.

Sektördeki büyümenin etkisiyle şirkette pozitif bir etki yaratıldığını ifade eden Nane, “Şirketimizi en iyi şekilde yönetmek ve büyütmek kadar havacılık sektörünün gelişimine ve Türkiye’nin istihdamına katkı sağlamayı da ana hedef ve sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Pegasus olarak, 2018 yılı içerisinde yaklaşık 1,400 kişilik bir alım planlıyoruz” dedi. (Fotoğraflı)