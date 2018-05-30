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Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Anıl UÇAN/İSTANBUL, ()-PEGASUS Havayolları, İzmir ile Ürdün’ün başkenti Amman arasında haftanın üç günü karşılıklı seferler düzenleyecek. Pegasus Havayolları, Ankara’dan Ürdün’ün başkenti Amman’a gerçekleştirdiği direkt...

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Anıl UÇAN/İSTANBUL, ()-PEGASUS Havayolları, İzmir ile Ürdün’ün başkenti Amman arasında haftanın üç günü karşılıklı seferler düzenleyecek.

Pegasus Havayolları, Ankara’dan Ürdün’ün başkenti Amman’a gerçekleştirdiği direkt seferlerden sonra yaz dönemi boyunca İzmir-Amman hattını da uçuş ağına ekledi. İzmir’den Amman’a haftada üç gün düzenlenecek karşılıklı seferlerin ilki 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Misafirler, İzmir ile Amman arasında düzenlenecek seferler için biletlerini 85,99 USD’den başlayan fiyatlarla satın alabilir.

Pegasus’un dünyanın en eski şehirlerinden Amman’a uçuşları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 23:50’de; Amman Havalimanı’ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ise Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 02:45’te düzenlenecek. Misafirler, Pegasus’un Amman uçuşları için biletlerini www.flypgs.com, mobile.flypgs.com, Pegasus’un Mobil Uygulamaları ve acente kanalları aracılığıyla satın alabilir.

(FOTOĞRAF)

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