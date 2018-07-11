Pegasus Havayolları yılın ilk 6 ayında yüzde 14 büyüdü

ANIL UÇAN/İSTANBUL, -Pegasus Havayolları tarafında Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, yılın ilk 6 ayında 14 milyon 390 bin misafiri ağırladı.

Pegasus Havayolları Haziran ayı trafik sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada Ocak-Haziran ayını kapsayan 6 aylık periyotta 14 milyon 390 bin misafir ağırlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük büyüme gerçekleşti. Bu dönem içerisinde şirketin doluluk oranı ise yüzde 85 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında iç hat yolcu sayısı 8 milyon 930 bin, dış hat yolcu sayısı ise 5 milyon 250 bin rakamına ulaştı. İç hatlar doluluk oranı yüzde 88 olarak gerçekleşirken, dış hat doluluk oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYINDA 2 MİLYON 560 BİN MİSAFİR

Şirket Haziran ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9’luk büyüme ile 2 milyon 560 bin misafir ağırladı. Haziran ayı doluluk oranı ise yüzde 85 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı 1 milyon 540 bin, dış hat yolcu sayısı ise 940 bine ulaştı.

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