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Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda

İstanbul, 11 Haziran () - Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Yönetim Kurulu’na seçildi. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane konuyla ilgili şu açıklamayı...

Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda

İstanbul, 11 Haziran () - Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Yönetim Kurulu’na seçildi.
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ülkemiz ve sektörümüz adına böyle önemli bir rol üstlenecek ve Türkiye’yi küresel bir havacılık platformunda temsil edecek olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum.
"Sektörümüzün gelişimi için yeni çalışma ve projeler gerçekleştirerek var gücümüzle çalışacağız. IATA tüm dünyada hem misafirler hem de havayolu şirketleri için havayolu taşımacılığının en yüksek hızda, emniyette, güvenlikte, uygunlukta ve verimlilikte gerçekleşmesini hedefliyor.
"Birliğin yeni dönem kararlarında bir Türk şirketinin de imza ve katkısının olması Türk sivil havacılığı açısından son derece itibarlı ve kritik."
"Türk sivil havacılığını temsil edecek"
Yalnızca hava yolu şirketlerinin üye olduğu uluslararası ticaret kuruluşu olan IATA’nın Yönetim Kurulu’nda küresel havacılık sektörünün önde gelen hava yolu şirketlerinden 30 üst düzey yönetici yer alıyor. IATA, 1945 yılındaki kuruluşundan bu yana 120 ülkeden 290 üye hava yolu şirketi ile toplam hava trafiğinin yüzde 82'sini temsil ediyor.
Nane’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesiyle birlikte, yeni dönemde birliğin yönetimindeki tek Türk şirketi Pegasus Hava Yolları olacak. (Fotoğraflı)

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