Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Hollanda’nın Eindoven ve Fas’ın Kazablanka şehirlerine direkt uçuşların başladığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hollanda’daki üçüncü uçuş noktası olacak Eindhoven’a 29 Haziran 2019 tarihi itibariyle Sabiha Gökçen’den direkt seferler başlatacak olan Pegasus, yine Sabiha Gökçen’den Fas’ın en büyük şehri olan Kazablanka’ya ise 8 Temmuz 2019 itibariyle uçmaya başlayacak. Yeni Sabiha Gökçen-Eindhoven hattının biletleri 59,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Kazablanka hattının biletleri ise 149,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Pegasus’un Sabiha Gökçen-Eindhoven uçuşları, Sabiha Gökçen’den Eindhoven Havalimanı’na salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 10.30’da, Eindhoven Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e ise yine aynı günler saat 13.50’de düzenlenecek. Sabiha Gökçen-Kazablanka uçuşları, Sabiha Gökçen’den Kazablanka Muhammed V Uluslararası Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 20.50’de, Kazablanka Muhammed V Uluslararası Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e ise pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 00.45’te düzenlenecek."
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