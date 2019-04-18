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Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen’den Eindhoven ve Kazablanka’ya direkt uçuşlarını başlatarak uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini açıkladı. Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Hollanda’nın Eindoven ve Fas’ın...

Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor
Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen’den Eindhoven ve Kazablanka’ya direkt uçuşlarını başlatarak uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini açıkladı.

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Hollanda’nın Eindoven ve Fas’ın Kazablanka şehirlerine direkt uçuşların başladığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda’daki üçüncü uçuş noktası olacak Eindhoven’a 29 Haziran 2019 tarihi itibariyle Sabiha Gökçen’den direkt seferler başlatacak olan Pegasus, yine Sabiha Gökçen’den Fas’ın en büyük şehri olan Kazablanka’ya ise 8 Temmuz 2019 itibariyle uçmaya başlayacak. Yeni Sabiha Gökçen-Eindhoven hattının biletleri 59,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Kazablanka hattının biletleri ise 149,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un Sabiha Gökçen-Eindhoven uçuşları, Sabiha Gökçen’den Eindhoven Havalimanı’na salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 10.30’da, Eindhoven Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e ise yine aynı günler saat 13.50’de düzenlenecek. Sabiha Gökçen-Kazablanka uçuşları, Sabiha Gökçen’den Kazablanka Muhammed V Uluslararası Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 20.50’de, Kazablanka Muhammed V Uluslararası Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e ise pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 00.45’te düzenlenecek."

(FOTOĞRAFLI)

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