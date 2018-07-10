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Pegasus'a "HR Excellence Awards 2018"de iki ödül

Elif Varan / İstanbul, 10 Temmuz () - Pegasus, İngiltere'nin insan kaynakları organizasyonlarından "HR Excellence Awards 2018" yarışmasında, "Denizaşırı başvurular arasından seçilen en iyi İK stratejisi" kategorisinde birincilik ödülünün...

Pegasus'a "HR Excellence Awards 2018"de iki ödül

Elif Varan / İstanbul, 10 Temmuz () - Pegasus, İngiltere'nin insan kaynakları organizasyonlarından "HR Excellence Awards 2018" yarışmasında, "Denizaşırı başvurular arasından seçilen en iyi İK stratejisi" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
Pegasus, eş zamanlı olarak The Peer Awards For Excellence yarışmasında da "İnsan ve Performans Yönetimi" kategorisinde "Değişimi en etkili yöneten şirket" ödülüne layık görüldü.
Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, dünya çapında itibarlı iki organizasyondan büyük ödülle dönmekten büyük gurur duyduklarını belirtirken, Pegasus çatısı altında inovatif bakış açısıyla gerçekleştirdikleri İK projeleriyle ses getirdiklerini söyledi ve ekledi:
"İnovasyonun, gelişen ve hızla değişen dünyada birçok şirket için olduğu gibi Pegasus için de rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz.
"Bu işin doğasında mevcut düşünme sistemimizi ve alışkanlıklarımızı zorlama yatıyor.
"Çeşitlilik ilkesini de insan kaynakları stratejilerimizi belirlerken etkin kullanmamız bize dinamik ve başarılı bir organizasyon sağlıyor."

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