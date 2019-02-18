Pearson ABD iştirakini 250 milyon dolara satacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Birleşik Krallık yayıncılık firması Pearson, ABD’deki eğitim materyali iştirakini, ABD’li yatırım firması Nexus Capital Management’e 250 milyon dolar karşılığında satacağını duyurdu.

Pearson’ın açıklamasında, “Yapılan anlaşmaya göre, 25 milyon dolarlık bir ilk ödeme sonrasında kalan 225 milyon dolarlık tutar üç ile yedi yıllık dönemde tamamlanacak. Ödeme tamalandıktan sonra, Pearson firmanın nakit akışının yüzde 20’sine ve firmanın satılması halinde de firmanın net değeri üzerinden yüzde 20’lik bir pay alacak” denildi.

Pearson yapılan satış işlemini, şirketin daha basit ve daha etkili bir firma olma hedefi doğrultusunda gerçekleştiridiğini ve bundan sonra daha az sayıda ancak büyüme ve dijital dönüşüm hedefleri için daha büyük fırsatlara odaklanılacağını açıkladı.