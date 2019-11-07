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PBoC: Blockchain ticari güvenilirlik sağlıyor
Çin Merkez Bankası (PBoC) Şangay merkezi, blockchain teknolojisinin, ticaretin finansmanı sektöründeki dengesizlik sorunlarını çözme ve ticari güvenilirlik sağlama kapsamında kullanılabileceğine dikkat çekti. Bankadan yapılan açıklamada,...
EKONOMİ 07.11.2019, 13:13
Çin Merkez Bankası (PBoC) Şangay merkezi, blockchain teknolojisinin, ticaretin finansmanı sektöründeki dengesizlik sorunlarını çözme ve ticari güvenilirlik sağlama kapsamında kullanılabileceğine dikkat çekti.
Bankadan yapılan açıklamada, blockchain teknolojisiyle finansal kurumlardaki olası risklerin etkili bir şekilde azaltılabileceği ve tüccar masraflarının azaltılabileceği belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde PBoC’nin kendi dijital para birimi üzerinde çalıştığı ve söz konusu para birimini Çin’in en yoğun alışveriş günü olan 11 Kasım’da piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtilmişti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de, Çin’in, "blockchain teknolojisinin oluşturduğu fırsatları yakalaması" gerektiğini söylemişti.
Bankadan yapılan açıklamada, blockchain teknolojisiyle finansal kurumlardaki olası risklerin etkili bir şekilde azaltılabileceği ve tüccar masraflarının azaltılabileceği belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde PBoC’nin kendi dijital para birimi üzerinde çalıştığı ve söz konusu para birimini Çin’in en yoğun alışveriş günü olan 11 Kasım’da piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtilmişti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de, Çin’in, "blockchain teknolojisinin oluşturduğu fırsatları yakalaması" gerektiğini söylemişti.
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