PayU ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı

İstanbul, 25 Temmuz () - PayU, ödeme teknolojisi platformu ZOOZ‘u satın aldığını duyurdu ve söz konusu satın alma anlaşmasıyla PayU ile çalışan satıcıların, yabancı pazarlara daha kolay erişerek 994 milyar dolara ulaşması beklenen sınır ötesi e-ticarette daha etkin olabileceklerini belirtti.

PayU'nun son satın alımı ile 2016 yılında finansal hizmetlere erişimi açmak için dünya genelinde başlattığı bir dizi strateji doğrultusunda toplam yatırım ve satın alma işlemleri 350 milyon dolara ulaştı.

PayU ve ZOOZ'un işbirliğiyle 2020 yılında 994 milyar dolara ulaşması beklenen sınır ötesi piyasaya erişim planlanıyor. Accenture’un yayınladığı bir rapora göre, sınır ötesi işlerin yaklaşık üçte ikisi Asya ve Latin Amerika gibi yüksek büyüme pazarlarından gelecek ve alternatif ödeme yöntemleri hala bu pazarlardaki tüm ödemelerin üçte ikisini temsil ediyor.

ZOOZ’un geliştirdiği PayU Hub Platformu güçlendirilecek

Söz konusu satın alma işleminden daha önce de işbirliği yapmış olan ZOOZ ve PayU, ZOOZ’un tasarladığı PayU Hub Platformu sayesinde, Gett ve Kiwi.com gibi PayU üzerinden ödeme alan uluslararası firmalar yüksek büyüme oranlarına sahip pazarlarda 2.3 milyar yeni müşteriye erişim sağladı.

PayU Türkiye Genel Müdürü Emre Güzer konuya ilişkin, “Bu satın alma, Türkiye'de faaliyet gösteren iş ortaklarımızın da yararlandığı PayU ve ZOOZ arasında bir yıldır süre gelen işbirliğinin devamı niteliğinde bir gelişmedir" dedi.

PayU'nun CEO'su Laurent le Moal, “ZOOZ ekibini PayU bünyesine katmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. İlk ‘Ödeme İşletim Sistemi’ platformunu oluşturmak için birlikte çalışarak, PayU'nun finansal sınırları olmayan bir dünya inşa etme misyonunu güçlendireceğiz” dedi.

ZOOZ'un kurucu ortağı ve CEO'su Oren Levy ise, “Bir yıl süren verimli bir ortaklıktan sonra, PayU'nun ZOOZ'u satın almasıyla ödeme altyapısında yeni küresel standardı oluşturma vizyonumuz gerçek oluyor. PayU'ya getirdiğimiz benzersiz katkı, dünya çapındaki satıcılara sadece operasyonlarını iyileştirmek ve daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak için değil, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir anlayışla donatılmış analitik ve optimizasyon yetenekleri de sunan gelişmiş bir teknoloji sağlıyor” dedi. (Fotoğraflı)