Paysafe ve Google internet alışverişleri için ortaklık kurdu

İstanbul, 7 Haziran () – Küresel ödeme sağlayıcısı Paysafe, Google ile internet ödemeleri alanında ortaklık kurduklarını duyurdu.

Paysafe Google ile gerçekleştirilen yeni ortaklıkla ön ödeme sistemi paysafecard aracılığıyla milyonlarca kişinin internet alışverişi yapmasına olanak sağlayacak ve Iphone kullanıcıları için App Store’da, Android destekli cihazlar için ise Google Play Store’da yer alacak.

Açıklanan ortaklıkla, kredi kartı sahibi olmayan veya dijital bankacılık servislerini kullanmayan müşteriler Google Play Store’da paysafecard kullanarak ödeme yapabilecek.

paysafecard 16 haneli dijital kod yardımıyla internet alışverişlerinde nakit kullanmak isteyen müşterilere yardımcı olacak.

Paysafecard CEO’su: UDO Müller, yeni ortaklıkla ilgili şöyle konuştu: “Bu heyecanlı ortaklığın oluşumu, şirketimiz için bir dönüm noktasıdır. paysafecard’ın faaliyete geçmesinde her iki tarafın da bağlılığı ve sıkı çalışması etkili olmuştur.

Müller: Google dünyada en çok tanınan markalardan biridir ve onlarla gerçekleştirdiğimiz ortaklık bizim için çığır açıcı bir harekettir.

Müller: Dolandırıcılık ve kişisel bilgilerin internet ortamında paylaşılma riski hala birçok müşteriyi endişelendiriyor. Son mülkiyet araştırmamız katılımcıların yarısının dolandırıcılıktan korktuğunu ve yüzde 48’inin kişisel verilerini paylaşmaktan çekindiğini gösteriyor.

Müller: Bu sebeple paysafecard ile Google Play Store’dan ödeme imkânı, her iki tarafın da yararına olmak üzere çok doğru bir zamanda gerçekleşti.