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Paylaşımlı hazır ofisler dünyanın her yerinde

Elif Varan / İstanbul, 11 Haziran () - Paylaşımlı hazır ofis sistemi Workinton, Asya'dan Avrupa'ya sayısı her geçen gün artan 89 coworking alanını tek bir çatı altında toplayan OneCoworking (OneCo) oluşumuna dahil oldu. Türkiye’de şube...

Paylaşımlı hazır ofisler dünyanın her yerinde

Elif Varan / İstanbul, 11 Haziran () - Paylaşımlı hazır ofis sistemi Workinton, Asya'dan Avrupa'ya sayısı her geçen gün artan 89 coworking alanını tek bir çatı altında toplayan OneCoworking (OneCo) oluşumuna dahil oldu.
Türkiye’de şube açmanın Workinton için tek başına yeterli olmadığını ifade eden Workinton CEO’su Pınar Massena, "Workinton olarak San Diego’da Co-mmunity işbirliğimiz ve Katar’da Doha’da Alfardan Group ile birlikte şubemiz bulunuyor" dedi ve ekledi:
"Şimdi Almanya merkezli Betahouse ile el sıkışarak dünya genelinde 43 şehir ve 67 noktada bulunan coworking alanlarını Workinton üyelerinin hizmetine sunuyoruz. Sistem çok kolay işliyor. Workinton merkezinden alacağınız ‘voucher code’ ile One Coworking App üzerinden size en yakın üye işyerine check-in yaparak yerinizi ayırtabilir ve Prag, Madrid, Bratislava, Lizbon, Moskova, Paris, Sao Paola veya dilediğiniz noktada hemen çalışmaya başlayabilirsiniz."
Betahouse CEO’su Christoph Fahle, "One Coworking olarak, Workinton Ortak Çalışma Alanı Ağını karşılamaktan son derece heyecanlıyız. Bu ortaklık sayesinde Türkiye’ye küresel dolaşım ağımızı ekleyebilecek ve tüm büyük Türkiye metropollerine Ortak Çalışma Alanı ve Topluluk Erişimini temin edebileceğiz. Aynı zamanda Workinton üyeleri, uygulamamız sayesinde dünyayı serbestçe dolaşabilirler" diyerek iş birliğinin OneCo’ya kattığı değeri dile getirdi.
Workinton, dünya genelinde 16 farklı lokasyonda, 12 bin 500 metrekare alanda coworking, sanal ofis, hazır ofis, toplantı salonuyla 15 binden fazla üyeye ve 2 binden fazla şirkete hizmet veriyor.
Son dönemde uluslararası yatırımlarına ağırlık veren Workinton’un ABD’de San Diego’da işbirliği ve Katar Doha’da şubesi bulunuyor.
Ortadoğu’daki yatırımlarına Umman ile devam etmeyi hedefleyen Workinton, 2018 yılı içerisinde Türkiye’de de 4 şube daha açmayı planlıyor. (Fotoğraflı)

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