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Patateste 2017-18'de yeterlilik yüzde 103.5 düzeyindeydi

İstanbul, 18 Nisan () – Tahıl ürünlerinde 2017-2018 döneminde yeterlilik derecesi yüzde 98 düzeyindeyken, bu oran patateste yüzde 103.5'i buluyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam tahıl ürünlerinde 2017-2018 piyasa...

Patateste 2017-18'de yeterlilik yüzde 103.5 düzeyindeydi

İstanbul, 18 Nisan () – Tahıl ürünlerinde 2017-2018 döneminde yeterlilik derecesi yüzde 98 düzeyindeyken, bu oran patateste yüzde 103.5'i buluyordu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam tahıl ürünlerinde 2017-2018 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 98 olurken;
- toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 111.7,
- yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 90.2,
- mısırın yeterllik derecesi de yüzde 73.3 olarak hesaplandı.
Kuru baklagillerden yeterlilik derecesinin en yüksek olduğu ürün yüzde 89.6 ile kırmızı mercimek oldu. Nohutun yeterlilik derecesi de yüzde 87.5 olarak hesaplandı.
Yenilebilir kök ve yumrular grubundan patateste yeterlilik derecesi yüzde 103.5, yağlı tohumlar ürün grubundan ayçiçeğinde yüzde 64.3, soyada 4.8 ve kolzada yüzde 70.3 düzeyinde oldu.
Toplam şeker üretiminin büyük kısmı yurt içinde tüketilmiş olup, yeterlilik derecesi yüzde 116.1 olarak hesaplandı. (Grafik)

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