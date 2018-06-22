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Patates fiyatı neden uçtu, işte gerekçeleri

EGE Bölgesi'nin 'patates ambarı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, çeşitli hastalıklar ile ekim alanlarının azalması nedeniyle patates üretiminin düştüğünü, buna bağlı olarak fiyatların arttığını söyledi.

Patates fiyatı neden uçtu, işte gerekçeleri
EGE Bölgesi'nin 'patates ambarı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, çeşitli hastalıklar ile ekim alanlarının azalması nedeniyle patates üretiminin düştüğünü, buna bağlı olarak fiyatların arttığını söyledi.

Ödemişli üreticiler, patateste son günlerdeki fiyat artışını, çeşitli hastalıkların etkisiyle rekoltenin düşmesine, ayrıca tohum, gübre ve mazot gibi girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bazı çiftçilerin bu sene bu ürünü ekmemesine bağladı. Ekim alanlarının azalmasıyla rekoltenin düştüğünü söyleyen çiftçiler, bunun da fiyat artışına etkili olduğunu kaydetti.

İlçede 13 yıldır patates ekimi yapan Mustafa Abacı, "Geçen yıl ektiğim patateslerden çok büyük zarar ettim. Geçen sezon ürün boldu. Üreticilerin çoğu ürünlerini, tarlada bırakmak zorunda kaldı. Bu yıl patates fiyatları arttı. Bunun en büyük nedeni, üretici borçlu olduğu için para bulup ekim yapamadı. Tohum, mazot, gübrenin pahalı olması, üreticiyi patates ekemez hale getirdi. Geçen yıl dönümden 10 ton patates alırken, bu yıl hastalıklar nedeniyle dönümde 2 ton patates aldık. Tabii rekoltenin düşük olması, fiyatları zıplattı. Yokluktan, rekolte düşüklüğünden fiyat patlaması oldu. Planlı bir üretim yok. Ürün planlaması yapılması lazım. Keşke her yıl 50 kuruşa satsak da para kazansak. Tarlada patatesin kilosunu 2.5 ila 2.75 liradan sattık. Pazarda 4.50-5 TL'den satılıyor. Kontrol, denetim şart. Devletin üreticiyi desteklemesi şart" dedi.

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