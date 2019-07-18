Parlamento anlaşmasız Brexit’i önleyecek tasarıyı onayladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Temmuz () – Birleşik Krallık Avam Kamarası, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engelleyen yasa tasarısını onayladı.
Parlamento üyeleri, anlaşmasız Brexit’in önlenmesini destekleyen yasa tasarısını 274 oya karşılık 315 oyla kabul etti.
Medyada daha önce yer alan haberlerde, Birleşik Krallık başbakan adayı Boris Johson’ın ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılması için Parlamento’yu “askıya almaya” hazırlandığı öne sürülmüştü.
Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Temmuz () – Birleşik Krallık Avam Kamarası, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engelleyen yasa tasarısını onayladı.